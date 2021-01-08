Выборы президента. ЦИК наложила взыскания на 55,5 тысячи сомов

За нарушение правил агитации и распространение анонимных агитационных материалов оштрафованы семь человек на общую сумму 55 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, при подготовке и проведении выборов, референдума дела о нарушениях рассматриваются Центризбиркомом, а также территориальными избирательными комиссиями по месту совершения нарушения.

В каждой избирательной комиссии определены уполномоченные должностные лица, наделенные правом составлять протокол о нарушениях.

1. По решению Узгенской ТИК за нарушение условий проведения предвыборной агитации руководителя общественного фонда «Кароол айлынын элдик коому» Р. Вахапова оштрафовали за распространение агитационного материала, изготовленного без согласования со штабом кандидата, на 7,5 тысячи сомов (оплачено).

2. Согласно решению ЦИК от 4 декабря 2020 года, за нарушение сроков предвыборной агитации на кандидата Имамидина Ташова наложен штраф в размере 7,5 тысячи сомов.

3. По решению ЦИК от 4 декабря 2020 года за нарушение сроков предвыборной агитации на кандидата Бактыбека Калмаматова наложен штраф в размере 7,5 тысячи сомов (не оплачено).

4. Согласно решению Алайской ТИК от 1 января 2020 года, за распространение агитационного материала без выходных данных на М.Т. Исраилова наложен штраф в размере 12,5 тысячи сомов (оплачено).

5. Согласно решению ЦИК, за непринятие мер по недопущению участия в агитации несовершеннолетнего лица в отношении руководителя Баткенского районного штаба кандидата на должность президента Адахана Мадумарова Н.Х. Дарвешова наложен штраф в размере 7,5 тысячи сомов (не оплачено).

6. Согласно решению ЦИК, за непредоставление равного доступа участникам избирательного процесса на генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации Бактияра Алиева наложен штраф в размере 5,5 тысячи сомов (оплачено).

7. Согласно решению ЦИК, в отношении начальника штаба по Караколу кандидата на должность президента Садыра Жапарова А.А. Коробаева за непринятие мер по недопущению выступления с признаками театрализованного представления наложен штраф в размере 7,5 тысячи сомов (оплачено).

Все случаи наложенных взысканий зарегистрированы в Едином реестре нарушений.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.