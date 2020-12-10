Бюджет-2021. План по сборам для налоговой увеличен, а для таможни сокращен

После внесения поправок в проект бюджета на 2021 год во втором чтении план по сбору налогов и платежей увеличен для Госналоговой службы. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, доходы бюджета на следующий год предусмотрены в 172,9 миллиарда сомов. По сравнению с проектом, принятым в первом чтении, они выросли на 9,9 миллиарда сомов. Налоговые доходы составят 127,1 миллиарда сомов.

«При этом от Госналоговой службы ожидаются поступления 78,7 миллиарда сомов с ростом на 6 миллиардов сомов по сравнению с первоначальным прогнозом. Такое увеличение связано с ожидаемым ростом поступлений от горнорудного сектора. Мы также проанализировали резервы, которые есть при пересечении товаров через границу. Там мы видим 2,6 миллиарда сомов налоговых поступлений. Ожидаются и дополнительные поступления от реализации мер по фискализации налоговых процедур», — рассказал Артем Новиков.

При этом правительство уменьшило прогноз по доходам Гостаможенной службы с 52 до 48,4 миллиарда сомов. Это связано с существенным снижением объемов импорта и замедлением внешнеэкономической деятельности торговых партнеров Кыргызстана. Скажутся и меры санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах пропуска на границе с Китаем.