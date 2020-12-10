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Власть

В Кыргызстане снизилось количество должностных преступлений

В Кыргызстане в 2020 году зарегистрировано 2 тысячи 262 должностных преступления. Об этом во время координационного совещания по вопросам коррупции сообщил первый заместитель генпрокурора Нуркамал Набиев.

По его словам, в органах прокуратуры зарегистрировано 1 тысяча 260 уголовных дел, ГКНБ — 518, ГСБЭП — 330 и МВД — 154. По сравнению с 2019-м количество этих преступлений снизилось на 29,9 процента.

«На уменьшение количества должностных преступлений повлияли пандемия коронавируса в стране и введение карантина. Из общего количества преступлений этой категории 62,8 процента связано со злоупотреблением должностным положением. Факты превышения власти составили 9,7 процента, служебного подлога — 8,3 процента, вымогательства взяток — 7,1 процент, халатности — 5,8 процента», — сказал Нуркамал Набиев.

Он отметил, что в настоящий момент прокуроры утвердили 521 дело в отношении 446 человек по фактам коррупции и должностных преступлений. «В основном коррупционные преступления касаются правоохранительных и судебных органов в части лицензионно-разрешительной системы, использования земельных участков», — добавил первый заместитель генпрокурора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176251/
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