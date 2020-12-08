Эльвира Сурабалдиева встретилась с пострадавшими в октябрьских событиях

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева встретилась с гражданами, пострадавшими в событиях 5-6 октября в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По ее данным, пострадавшие кыргызстанцы рассказали о состоянии здоровья, вопросах по дальнейшему лечению и реабилитации, о проблемах социально-экономического характера. Они также попросили у чиновницы поддержки по лечению в больницах.

Эльвира Сурабалдиева заявила, что по указанным вопросам даст поручения по их дальнейшей проработке и решению.

«Мы закрепим за каждым пострадавшим лицом определенные лечебные учреждения, которые будут наблюдать за состоянием здоровья и оказывать медицинскую помощь. Правительство со своей стороны будет держать на контроле все имеющиеся вопросы», — сказала она.

Ранее Талант Мамытов тоже встречался с пострадавшими во время октябрьских событий и помог им материально.