Партия «Реформа» намерена судиться с ЦИК. Требует возвращения залога. Об этом 24.kg сообщила лидер политорганизации Клара Сооронкулова.

По ее словам, в Центризбиркоме отметили, что в законодательстве нет прямой нормы, предусматривающей возвращение залога в случае признания итогов выборов недействительными.

«Они обратились к депутатам Жогорку Кенеша, чтобы те разрешили эту коллизию. Но тут нет никакого противоречия, и отдельного акта не требуется. Партии внесли деньги, выборы признаны несостовшимися, по логике и по закону нам эти деньги обязаны вернуть. Мы будем требовать через суд возвращения средств. ЦИК незаконно удерживает партийные финансы. Они не принадлежат комиссии», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

Отметим, что в общей сложности на счету Центризбиркома находится 80 миллионов сомов — общая залоговая сумма.

До снижения залога политобъединения должны были внести по 5 миллионов сомов. В гонке, назначенной на 4 октбяря и итоги которой ЦИК вынуждена была аннулировать, участвовали 16 партий.