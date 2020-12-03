В парламенте предлагают восстановить компьютеры за счет депутатов

Ремонт в «Белом доме» проводится благодаря некоторым депутатам и строительным компаниям. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, нардепы внесли свой вклад в восстановление зала заседаний.

«Удалось хоть немного, но сэкономить деньги из бюджета. В то же время объявлен тендер на покупку компьютерной техники на 11 миллионов сомов. Было бы хорошо, если мы сами хотя бы половину этой суммы оплатили. Это не пиар, а реальная помощь бюджету, тем более что деньги надо экономить. Был объявлен тендер на покупку программного обеспечения, наши патриоты сказали, что могут сделать это за символическую сумму — 200 тысяч сомов. Если надо, они могут сделать систему голосования по отпечаткам пальцев», — сказал Марлен Маматалиев.

Напомним, после беспорядков в Бишкеке митингующие разгромили кабинеты «Белого дома» и подожгли их.