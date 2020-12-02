Заседание Конституционной палаты. Судьи удалились для принятия решения

Сегодня Конституционная палата рассматривает обращение лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова по решению Жогорку Кенеша от 22 октября о переносе повторных выборов в парламент.

Представители ЦИК попросили судейскую коллегию не удовлетворять заявление истцов. Отметим, что ранее избирательная комиссия заявляла обратное — о незаконности внесенных депутатами поправок.

Судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения. Оно будет оглашено сегодня.

Отметим, что предметом обращения юристов являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.