Заседание Конституционной палаты. Представитель ЖК не может ответить на вопросы

Сегодня Конституционная палата рассматривает обращение лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова по решению Жогорку Кенеша от 22 октября о переносе повторных выборов в парламент.

Представитель парламента, заведующая сектором комитета по конституционному законодательству Камила Бейшенбек кызы сказала, что заявление обратившихся необоснованно. Поскольку на тот момент была сложная эпидемиологическая ситуация, дефицит бюджета и политический кризис, поэтому парламент был вынужден принять поправки о переносе повторных выборов в ЖК. Она также отметила, что парламент не вышел за рамки своих полномочий.

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Клара Сооронкулова поинтересовалась: «Как тогда быть с президентской кампанией и конституционной реформой? Почему деньги на эти процессы есть, и коронавирус не является помехой?».

Камила Бейшенбек кызы ответила, что таково было требование народа — внести изменения в Конституцию. Она также привела в пример рекомендации ВОЗ, пытаясь ответить на вопрос: что такое «обстоятельства непреодолимой силы».

«Пандемия продолжается», — признала юрист Жогорку Кенеша.

«Но мы же проводим выборы президента», — парировала Клара Сооронкулова.

В ответ Камила Бейшенбек кызы ничего не отетила.

Равно как и не прокомментировала неточности в протоколах регистрации и голосования. Но согласилась, что при внесении поправок в конституционный закон нельзя голосовать по доверенности.

Отметим, что предметом обращения юристов являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.