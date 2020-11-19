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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционная реформа. Канатбек Исаев выступает за роспуск шестого созыва

Фото 24.kg

Экс-торага Жогорку Кенеша депутат Канат Исаев заявил на пресс-конференции в 24.kg, что проводить конституционную реформу сейчас с участием шестого созыва, легитимность которого под вопросом, преступно.

По его словам, сегодня в обществе идут большие споры по новой Конституции и по форме ее подачи.

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«Депутаты не ознакомлены с этой редакцией. Конституционные сроки не выдержаны. Изменения в Конституцию, если и вносить, следует делать обдуманно и не спеша. А не так, как это происходит сейчас», — сказал Канат Исаев.

Экс-спикер парламента также добавил, что он против президентской формы правления и выборов по одномандатным округам. Депутат считает, что в редактировании Основного закона нет необходимости.

Канат Исаев подчеркнул: шестой созыв должен быть распущен и назначены новые парламентские выборы.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173664/
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