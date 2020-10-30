Верховный суд вернул ЦИК жалобу об отмене повторных выборов в парламент

Верховный суд вернул кассационную жалобу ЦИК на решение административного суда от 24 октября 2020 года по заявлениям Коалиции за демократию и гражданское общество и партии «Актив» о признании недействительным постановления о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Причина — истечение срока обжалования судебного акта. Согласно избирательному законодательству решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию. При этом сроки подачи восстановлению не подлежат.

Напомним, что 24 октября административный суд отменил решение ЦИК о назначении повторных выборов на 20 декабря 2020 года.

6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Повторные выборы депутатов ЖК были назначены на 20 декабря.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.