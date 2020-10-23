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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Комитет гражданского контроля требует от парламента шестого созыва распуститься

Комитет гражданского контроля требует от депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва прекратить свою деятельность и разойтись. Об этом говорится в распространенном заявлении.
 
По мнению правозащитников, нардепы поступили вероломно, продлив срок своих полномочий вместо проведения выборов 20 декабря со сниженным порогом и залогом. Они напоминают, что 5 октября массовые акции протеста касались именно грязных выборов. ЦИК назначила повторные выборы на 20 декабря.
 
«Жогорку Кенеш должен был только побыстрее исправить свою роковую ошибку с высоким порогом и залогом, что стало причиной драматических событий», — напоминают активисты.
 
Шестой созыв не имеет ни морального, ни политического, ни правового мандата менять Конституцию в результате сговоров за закрытыми дверями.
 
Комитет гражданского контроля
Уточняется, что принятый накануне сразу в трех чтениях законопроект о приостановлении парламентских выборов и подготовке к изменениям Конституции — нелегитимный. «А значит, весь остальной процесс, который за этим последует, будет нелегитимным. Действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя уголовно наказуемо», — подчеркнули в организации.
 

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/170482/
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