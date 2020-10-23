Комитет гражданского контроля требует от парламента шестого созыва распуститься

Комитет гражданского контроля требует от депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва прекратить свою деятельность и разойтись. Об этом говорится в распространенном заявлении.
По мнению правозащитников, нардепы поступили вероломно, продлив срок своих полномочий вместо проведения выборов 20 декабря со сниженным порогом и залогом. Они напоминают, что 5 октября массовые акции протеста касались именно грязных выборов. ЦИК назначила повторные выборы на 20 декабря.
«Жогорку Кенеш должен был только побыстрее исправить свою роковую ошибку с высоким порогом и залогом, что стало причиной драматических событий», — напоминают активисты.
Шестой созыв не имеет ни морального, ни политического, ни правового мандата менять Конституцию в результате сговоров за закрытыми дверями.Комитет гражданского контроля
Уточняется, что принятый накануне сразу в трех чтениях законопроект о приостановлении парламентских выборов и подготовке к изменениям Конституции — нелегитимный. «А значит, весь остальной процесс, который за этим последует, будет нелегитимным. Действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя уголовно наказуемо», — подчеркнули в организации.
Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.
Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.