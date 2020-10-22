Где нет справедливости, не будет развития. Жапаров дал наставления генпрокурору

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров представил нового генпрокурора Курманкула Зулушева коллективу надзорного ведомства.

Он подчеркнул, что прокуратура является основным органом в установлении справедливости и законности. И отметил большой профессиональный опыт Курманкула Зулушева, многие годы проработавшего в органах прокуратуры и судебной системе.

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«В стране, где нет справедливости, никогда не будет развития, поэтому вы должны быть опорой государства в этом важнейшем деле. Основы государства должны оставаться неизменными», — подчеркнул Садыр Жапаров, обращаясь к сотрудникам Генеральной прокуратуры.

В свою очередь новый глава надзорного органа поблагодарил исполняющего обязанности президента за оказанное доверие и заверил, что приложит максимум усилий по реализации возложенных задач.

Отметим, что вчера на заседании Жогорку Кенеша кандидатура Курманкула Зулушева была одобрена на должность главы ГП. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.