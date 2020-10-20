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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Почему Атамбаев опять в камере, а Жапаров — нет, рассказал сам и. о. президента

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров рассказал телеканалу Al Jazeera, почему его выпустили из тюрьмы, а Алмазбека Атамбаева сначала выпустили, а потом вновь закрыли в камере СИЗО ГКНБ.

Журналисты отметили, что, по их мнению, многие кыргызстанцы видят в этом прямое противоречие.

По словам Садыра Жапарова, абсолютно весь народ Кыргызстана знает, что он попал в тюрьму по политическим мотивам.

«Это было политическим преследованием. В уголовном деле против меня вообще ничего нет. Когда я находился за границей, мне придумали это дело по тому, что произошло в Караколе, когда жители Джети-Огуза противостояли губернатору. Меня не было в стране, но все повесили на меня», — сказал и. о. президента.

По словам Садыра Жапарова, когда он вернулся на родину в 2017 году, Алмазбек Атамбаев отправил его за решетку как организатора беспорядков в селе Саруу.

«На самом деле Алмазбек Атамбаев совершил преступление. Он незаконно выпустил криминального авторитета Азиза Батукаева. Он осужден именно за это. По событиям в Кой-Таше: застрелил военнослужащего. За это и был задержан. Вчера (9 октября. — Прим. 24.kg) он пытался дестабилизировать обстановку и силой захватить власть. За это его задержали», — сказал Садыр Жапаров.

9 октября в центре Бишкека прошло сразу несколько митингов. На Старой площади митинговали сторонники Садыра Жапарова. На площади Ала-Тоо прибыли колонны нескольких партий, в том числе «Республики» и «Социал-демократов Кыргызстана». Спустя короткое время между оппонентами произошла стычка. Начались провокации. Омурбек Бабанов, Алмазбек Атамбаев, их приближенные спешно покинули эпицентр событий, бросив своих сторонников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170029/
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