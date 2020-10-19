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Власть

В Кыргызстане взломан сайт Жогорку Кенеша

Взломан сайт Жогорку Кенеша. На главной странице парламентского интернет-ресурса указывается, что сайт, а также его подразделы были взяты под контроль группой the black pirate.

«Логины и пароли, личные данные, номера телефонов, почта и пароли от нее, а также еще несколько государственных сайтов на данный момент находятся под нашим контролем. Во избежание продажи в даркнет личных данных граждан, госслужащих, их почты, паролей и логинов просим вас отправить выкуп в эквиваленте $10 тысяч», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Жогорку Кенеша 24.kg подтвердили информацию о взломе портала. В ведомстве отметили, что рассылка идет не от парламентской почты.

«Возможно, до устранения взлома IT-специалистам придется приостановить работу сайта», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169866/
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