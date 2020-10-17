Какие приоритеты у Садыра Жапарова: обращение и. о. президента к кыргызстанцам

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам.

По его словам, минувшие дни стали очередным испытанием на прочность нашей независимости,​ свободы,​ демократии,​ многонационального согласия и единства народов нашего прекрасного Кыргызстана.​

4 октября 2020 года должны были состояться исторические выборы.​ Народ​ выбирал не просто Жогорку Кенеш: народ выбирал будуще, надежду, выбирал, справедливость, говорится в заявлении.

К сожалению, власть оказалась слепа к чаяниям народа. Уроки двух народных революций 2005 и 2010 годов были забыты. Садыр Жапаров

И. о. президента отметил, что те, кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение. По его словам, история преподнесла очередной урок нашему народу, и особенно очередной урок власти — власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор.​ 4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса.

Он отметил, что его цель — установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией.​ «Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов», — заявил Садыр Жапаров.​

Я как никто другой лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам.​ Садыр Жапаров

«Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства», — отмечается в обращении.

​И. о главы государства отметил, если кто-то будет замешан​ в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности. ​ ​

​По его словам, судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности.​

​Прежде всего​ мы поставим точку в деле о выводе $700 миллионов из Кыргызстана, а основной​ подозреваемый​ Матраимов​ и другие коррупционеры понесут наказания​ перед нашей страной по всей строгости закона.​ Садыр Жапаров

«Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам — и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время. Борьба с коррупцией — это не​ переполненные тюрьмы, это​ не​ вседозволенность​ правоохранительных органов. Борьба с коррупцией — это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково».

​И. о президента остановился на вопросах борьбы с криминалом. «С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах», — заявил Садыр Жапаров.​

Он также отметил, что начнется новая страница нашей истории: молодежь станет активным проводником государственной политики нашей страны.​

«Именно молодежь разных возрастов и национальностей стояли 5 октября на площади Ала-Тоо, готовые отдать свою жизнь ради будущего нашей страны», — отмечается в тексте.​

Он обещает равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил, но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены ообязательно.

«Прежде​ всего​ нам необходимо стабилизировать экономическую ситуацию,​ восстановить доверие инвесторов и​ обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей.​ Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны», — заверил Садыр Жапаров.

​По его мнению, новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. «Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время.​ Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и правительства», — отметил он.

«Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы,​ многие руководители просто откладывали в долгий ящик.​ Результатом стала неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19, а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения», — подчеркнул Садыр Жапаров.​

«Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а непрозрачный механизм их распределения — основой для системной коррупции в системе государственного управления», — говорится в тексте.​

Мы​ начинаем​ ревизию​ по кредитам, взятым на борьбу с​ COVID-19.​ И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни. Садыр Жапаров

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.