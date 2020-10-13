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Власть

Канат Исаев выступает против отставки президента Сооронбая Жээнбекова

До начала новых выборов в Жогорку Кенеш могут быть внесены изменения в некоторые законы. Об этом журналистам сообщил кандидат на пост спикера парламента Канат Исаев.

По его словам, парламент должен работать в столь сложные дни и обеспечить законность в стране.

«В такой ситуации парламент играет большую роль. Поэтому за два месяца могут быть внесены изменения в некоторые законы и другие решения, чтобы вернуть страну в правовое русло. Я понимаю ответственность спикера в этом процессе», — заявил он.

Канат Исаев выступает против отставки президента Сооронбая Жээнбекова. «Президент гарант легитимности и стабильности в стране. Он должен остаться», — сказал претендент на пост.

Бывший спикер ЖК Дастанбек Джумабеков вынужден был подать в отставку после того, как итоги выборов-2020 стали причиной для возмущения граждан.

Беспорядки в Кыргызстане начались в ночь на 6 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. ЦИК вынужденно признала их недействительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169131/
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