До начала новых выборов в Жогорку Кенеш могут быть внесены изменения в некоторые законы. Об этом журналистам сообщил кандидат на пост спикера парламента Канат Исаев.
По его словам, парламент должен работать в столь сложные дни и обеспечить законность в стране.
«В такой ситуации парламент играет большую роль. Поэтому за два месяца могут быть внесены изменения в некоторые законы и другие решения, чтобы вернуть страну в правовое русло. Я понимаю ответственность спикера в этом процессе», — заявил он.
Канат Исаев выступает против отставки президента Сооронбая Жээнбекова. «Президент гарант легитимности и стабильности в стране. Он должен остаться», — сказал претендент на пост.
Бывший спикер ЖК Дастанбек Джумабеков вынужден был подать в отставку после того, как итоги выборов-2020 стали причиной для возмущения граждан.
Беспорядки в Кыргызстане начались в ночь на 6 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. ЦИК вынужденно признала их недействительными.