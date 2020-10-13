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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Никто не давил. Мирлан Бакиров об утверждении Садыра Жапарова премьером

Вице-спикер Мирлан Бакиров заявил 24.kg, что в субботу, 10 октября, на экстренном заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча» присутствовали 54 депутата.

По его словам, лично он зарегистрировал Марата Аманкулова и Евгению Строкову, которые подошли позже. «У присутствующих были еще доверенности. Потом Абдылдаев сказал, что слагает с себя полномочия спикера, и я, как вице-спикер, провел заседание», — отметил Мирлан Бакиров.

Заседание открывал не я, а Мыктыбек Абдылдаев, выдвинутый депутатами 6 октября в отеле «Достук» на должность торага. И он объявил, что кворум есть, мы можем начать работать. 

Мирлан Бакиров

Он добавил, что в подписании постановления об утверждении Садыра Жапарова на должность премьер-министра нет юридических и процедурных нарушений и его никто не заставлял силой.

«Это все домыслы, что мне там кто-то угрожал или давил. Ответственно заявляю: никакого давления не было. Я добровольно пришел и 10 октября в Госрезиденцию «Ала-Арча», и 6 октября в отель «Достук», так как мне небезразлична судьба страны. Мы должны вернуться в правовое поле. У нас есть легитимный парламент, легитимный президент и нужно, чтобы правительство также приступило как можно скорее к исполнению своих обязанностей. На носу зима, бушует коронавирус, внешний долг. Эти проблемы никуда не делись и нужно начать работать, чтобы преодолеть кризис», — подчеркнул Мирлан Бакиров.

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Депутат отметил, что Садыр Жапаров будет исполнять обязанности главы кабмина до избрания седьмого созыва. «Выборы должны быть назначены, как того требует закон, не позднее 6 ноября. Новые нардепы уже сформируют правительство и изберут премьера. А до этого времени, считаю, всем ветвям власти — парламенту, президенту, кабмину следует сесть за стол переговоров и прийти к компромиссу. Нас, депутатов, упрекают, что мы никак не можем собраться. Но на данный момент для проведения полноценных заседаний нет условий, аппарат Жогорку Кенеша деморализован», — напомнил Мирлан Бакиров.

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Сооронбай Жээнбеков должен либо поставить свою подпись, либо вернуть документ в Жогорку Кенеш с возражениями.

Стоит отметить, что даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169025/
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