Это ложь. Урмат Самаев ответил на заявление Аиды Касымалиевой

Депутат парламента Урмат Самаев заявил 24.kg, что он никогда не угрожал вице-спикеру Аиде Касымалиевой.

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По его словам, он с коллегой даже не общался. «Я ее не видел очень давно. С чего она вдруг делает такие заявления, что я угрожал, не понимаю. Послал ей SMS, спросил, зачем она такое говорит. Это же ложь. Но она не ответила», — сказал Урмат Самаев.

Намерен ли он добиваться от коллеги публичных извинений, Урмат Самаев не уточнил.

Отметим, ранее Аида Касымалиева заявляла, что некоторым депутатам и ей в том числе угрожали, заставляя утвердить Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Она указала на своего коллегу, депутата Урмата Самаева по прозвищу Чемпион.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.