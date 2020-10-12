17:06
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Это ложь. Урмат Самаев ответил на заявление Аиды Касымалиевой

Депутат парламента Урмат Самаев заявил 24.kg, что он никогда не угрожал вице-спикеру Аиде Касымалиевой.

Читайте по теме
Кворума не было, депутатам угрожали. Аида Касымалиева намерена подать в суд

По его словам, он с коллегой даже не общался. «Я ее не видел очень давно. С чего она вдруг делает такие заявления, что я угрожал, не понимаю. Послал ей SMS, спросил, зачем она такое говорит. Это же ложь. Но она не ответила», — сказал Урмат Самаев.

Намерен ли он добиваться от коллеги публичных извинений, Урмат Самаев не уточнил. 

Отметим, ранее Аида Касымалиева заявляла, что некоторым депутатам и ей в том числе угрожали, заставляя утвердить Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Она указала на своего коллегу, депутата Урмата Самаева по прозвищу Чемпион.  

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168912/
просмотров: 2756
Версия для печати
Материалы по теме
Журналисту «Азаттыка» угрожали во время митинга у здания Дома правительства
В Караколе мужчина угрожал ножом и насиловал девушек. Его задержали
В Санкт-Петербурге кыргызстанку избили и уволили с работы. Ей угрожают
Активиста, угрожавшего застрелить мужчину, оправдали. Он член политсовета партии
Милиция ищет парней, которые угрожают кыргызстанским девушкам в России
Сотрудникам посольства КР в РФ угрожают и нападают. Начато следствие
В Токтогуле милиционер угрожал постовым за то, что не пропустили его
Угрозы жителю Бишкека пистолетом. Подозреваемый не работает в ГСИН
Сотрудник ГСИН угрожал пистолетом жителю Бишкека
Конфликт с активистами в Оше. Милиция проверяет озвученные правонарушения
Популярные новости
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Про Матраимова, криминал, президента и&nbsp;бардак рассказал Камчыбек Ташиев Про Матраимова, криминал, президента и бардак рассказал Камчыбек Ташиев
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
16:56
Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликовал список депутатов Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликова...
16:53
К поддерживающим Курсана Асанова присоединились сторонники Атамбаева
16:30
Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьером
16:16
Аида Касымалиева: Сейчас идут консультации с депутатами и партиями
16:15
Около Первомайского райсуда Бишкека собрались сторонники Курсана Асанова