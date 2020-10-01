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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Радует, что люди осознанно подходят к выборам

Кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Марлен Маматалиев поделился впечатлениями от агитационной кампании. Молодой и успешный профессионал провел десятки встреч с тысячами избирателей.

«Стартовая встреча состоялась на нулевом километре. Был проведен также молодежный форум в парке «Адинай». Мы с коллегами рассказали избирателям о нашей программе и о уже проведенных нами реформах. Приятно было услышать слова поддержки от наших избирателей. В ходе мероприятий было видно, что нас поддерживает достаточно большое количество людей, особенно молодежь. Они разделяют наш новый взгляд на решение существующих проблем, наш подход к искоренению коррупции путем автоматизации и цифровизации работы органов госуправления», — сказал Маматалиев.

Марлен Маматалиев рассказал, что на сегодняшний день люди начали уже осознанно подходить к выборам и по-настоящему задумываются о будущем Кыргызстана.


«Приятно удивил тот факт, что очень многие граждане оказались хорошо осведомлены о проведенных нами изменениях и весьма положительно о них высказывались. Некоторые граждане отмечали, что мы одни из немногих, кто действительно работает, занимая различные должности. Нас очень порадовало, что люди осознанно подходят к предстоящим выборам», — заключил кандидат.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 01.10.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167097/
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