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Власть

Дональд Трамп считает, что с афганскими талибами можно договориться

Президент США Дональд Трамп считает, что с афганскими талибами (движение «Талибан») возможно договориться. Об этом он заявил на брифинге, сообщил «Интерфакс».

«У нас все хорошо получается с «Талибаном». У них есть воля, они умны, у них острый взгляд, но они 19 лет воевали, и они устали от борьбы», — сказал он.

По его словам, «в ближайшие пару недель контингент американских войск в Афганистане сократят до четырех тысяч человек, после чего сделают окончательное заключение».

В прошлую субботу в столице Катара Дохе стартовали переговоры между представителями афганского правительства и движения «Талибан». Их главными темами станут долговременное прекращения огня и политическое урегулирование конфликта в Афганистане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165709/
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