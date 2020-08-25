Выборы-2020. В здании ЦИК между представителями партий произошел скандал

В здании ЦИК между кандидатами от партий произошел скандал.

В ЦИК пришли кандидаты от политических организаций «Реформа» и «Кыргызстан». Между ними произошла словесная перепалка. Кандидаты от «Реформы», «Ата Мекена» заявили, что глава ЦИК специально затягивает время встречи с рабочей группой, в которую должны войти представители нескольких партий.

По словам кандидата Азията Жекшеева, глава ЦИК назначила встречу на 9.00, позже Нуржан Шайлдабекова перенесла ее на час, а теперь в ведомстве заявили, что заседание состоится в 14.00.

Представители партии «Кыргызстан» заявили, что накануне ночью на председателя ЦИК было оказано давление. С этим не согласились представители других политобъединений. По их мнению, ЦИК нарушила процедуру приема документов.