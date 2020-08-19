Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане

Списки избирателей становятся краеугольным камнем каждой выборной кампании. 26 июля на госпортале www.tizme.gov.kg появились предварительные данные. До 19 сентября включительно кыргызстанцы могут проверить себя, а также подать заявление по форме № 2, если пожелают поменять избирательный адрес.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова утверждает, что жалоб на составление списков поступает значительно меньше и за это спасибо биометрической системе.

«В целом достоверность выборов стала возможна именно благодаря биометрии. Я горжусь, что в 2017 году выборы были названы подлинно конкурентными. Достоверность позволила проводить в Кыргызстане мирные выборы», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Даже подкуп, его активизация стали следствием достоверности подсчета голосов. Нуржан Шайлдабекова

Эксперты согласны, что биометрия решила проблему «мертвых душ» и свела на нет карусели при голосовании. Но появилась другая форма фальсификации — переброс электората с одного участка на другой.

На выдумки хитры

По данным ЦИК, число избирателей по сравнению с 2017 годом выросло на 400 тысяч человек и составляет 3 миллиона 429 тысяч.

Читайте по теме Выборы-2020. Сколько избирателей от общего списка приходится на Бишкек и Ош

Уточняется, что по предварительному списку самое большое число (20,44 процента) приходится на Ошскую область. Самое маленькое на Таласскую — 4,52 процента. В Чуйской области — 16,6 процента от общего списка избирателей, Иссык-Кульской — 8,83, Джалал-Абадской — 18,61, Баткенской — 8,43 и в Нарынской — 5,88 процента.

В Бишкеке потенциально на выборы могут прийти 11,4 процента от общего числа голосующих, в Оше — 4,1 процента.

4 октября по всей стране будут открыты 2 тысячи 462 участка. Каждому из них прикреплено фиксированное число избирателей.

Вот тут, как поясняют эксперты, и кроется суть манипуляции. Члены участковых комиссий могут, имея на руках данные избирателя, перекинуть определенное их количество на соседний участок или поменять избирательный адрес, несмотря на то, что человек не сдал биометрию.

На днях скандал разгорелся на участке № 1063 в Бишкеке. Члены УИК приняли заявления избирателей по форме № 2, которые якобы захотели исполнить свой гражданский долг на другом участке. Однако биометрической идентификации у обратившихся не было.

«Это является нарушением законодательства. Но члены УИК обработали их и передали для внесения в список избирателей», — пояснил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

В результате кресла главы УИК лишилась Айгуль Шимова. Как стало известно 24.kg, она директор средней школы № 95. Ранее работала в гимназии № 6.

«Материалы по Шимовой ТИК в правоохранительные органы не передавала. Но публикация в СМИ — уже основание для регистрации в ЕРПП», — напомнил Кайрат Маматов.

В милиции на эту информацию внимание обратили. Проверка по факту началась.

Читайте по теме Массовая прописка. Кто ответит за махинации со списками

Кстати, за игры со списками грозят исправительные работы до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет. Эту норму на практике пока не применяли.

В преддверии местных выборов, которые должны были состояться 12 апреля, но из-за пандемии коронавируса отложены на неопределенный срок, в трех городах из пяти, где планировалось избрать депутатов местных кенешей, случился массовый переезд граждан с периферии. Сотрудники ГРС, вручившие прибывшим ID-карты с новой пропиской, отделались выговорами. Генпрокуратура так и не довела досудебное производство до финала. Уведомления о подозрении в махинациях с паспортами никто из чиновников тоже не получил.

Пора наказывать

Глава ОФ «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова считает, что пока не будет реального, а не виртуального наказания, кочевье избирателей сохранится.

«Для тех партий, которые промышляют подкупом голосов, это очень удобно. Поэтому мы просим сразу сообщать, если поступит предложение от квартального или домкома, — написать паспортные данные или прийти в УИК и подать заявление по форме № 2, что проголосуете на другом участке, хотя в этом нет никакой необходимости», — сказала Айнура Усупбекова.

Через домкомов и глав ТСЖ собираются паспорта и данные голосующих перекидываются на другой участок. Бывает, что и без ведома последних. Айнура Усупбекова

Она напомнила, что известны случаи, когда избиратели, получив вознаграждение от того или иного кандидата, начинают путать специально членов УИК и предоставляют неверные сведения о себе. Это расценивается как грубое нарушение избирательного законодательства и за него ждет штраф три тысячи сомов.

Или, к примеру, человек проголосовал по форме № 2 на одном участке, а прописан на другом. При этом он утверждает, что никаких заявлений в УИК не подавал и избирательный адрес не менял. В процессе разбирательств выяснялось, что человек лжет: и заявление имеется, и идентификацию он проходил.

Поэтому на прошедшем в 2016 году референдуме и в 2017-м на президентских выборах ЦИК ввела правило, по которому избиратель должен был подавать заявление на защищенном бланке с уточнением своего избирательного адреса. Это вызвало скандал: граждане жаловались, что они не писали подобные заявления, но были перекинуты на другие участки и не смогли проголосовать.

Новшество пришлось отменять, однако проблему это не решило. Эксперты сомневаются, что снимет вопрос и штраф.

Аналитики уверены: чехарда со списками и подкуп — звенья одной цепи. До тех пор, пока эти два фактора сохраняются и от кампании к кампании совершенствуются, говорить о построении сильной политической системы с развитыми и устойчивыми партиями не приходится.