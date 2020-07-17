08:36
USD 77.45
EUR 88.24
RUB 1.09
Власть

Инициатива Раушан Айткуловой: комментарий пресс-секретаря Сооронбая Жээнбекова

14 июля в Генеральную прокуратуру Кыргызстана поступило заявление гражданки Раушан Айткуловой (известной в прошлом журналистки Розы Качиевой) о принятии мер в отношении лиц, ответственных за предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории страны. В главном надзорном органе ранее 24.kg подтвердили информацию.

Радио «Азаттык» сообщает, что аппарат президента ответил на инициативу о привлечении к ответственности высокопоставленных лиц государства за создавшуюся эпидемиологическую ситуацию в стране.

Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева заявила, что высказывание критики в адрес власть предержащих — это закономерное явление.

«Сейчас страна, наш народ проживают непростые времена. О том, что в такие периоды усиливаются требования к государственной власти, в своем недавнем обращении к народу сказал и президент Сооронбай Жээнбеков. Глава государства прикладывает все усилия для мобилизации человеческих и финансовых ресурсов страны, чтобы выйти из этой сложной ситуации. Мы все видим это. Наряду с поддержкой есть и критика, это закономерно. Мы — демократическое государство с сильным гражданским обществом. Кроме того, сейчас горячая пора для озвучивания политических инициатив. Право высказываться в социальных сетях не ограничивается, у нас свобода. Поэтому, как мы видим, различные представители общества высказывают свои экспертные мнения по различным вопросам, иногда озвучиваются весьма интересные идеи. Что же касается данной инициативы, то мы расцениваем их как действия, направленные на создание эмоционально-политического эффекта или, говоря современным языком, «хайпа».
Ссылка: https://24.kg/vlast/159744/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Привлечь власти хочет Раушан Айткулова. Следствие началось еще в мае
Ассоль Молдокматова обратилась к Путину. Комментарий пресс-секретаря главы КР
Президент выступил с обращением. Пресс-служба удалила из канала YouTube видео
Толгонай Стамалиеву назначили пресс-секретарем президента
Толгонай Стамалиева о том, почему в 2020 году в приоритете поддержка детей
Интернет-пост пресс-секретаря президента Фарид Ниязов назвал абсурдом
Алмазбека Атамбаева хотели сделать кыргызским Ден Сяопином
В аппарате президента опровергают, что просили не говорить о пьяной чиновнице
Гордость. Кто и как впечатлил Сооронбая Жээнбекова, рассказала пресс-секретарь
Жээнбеков vs Атамбаев. Реакция «Белого дома» на высказывания лидера СДПК
Популярные новости
Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с&nbsp;лекарствами Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с лекарствами
Выборы-2020. Партия &laquo;Республика&raquo; приостанавливает избирательную кампанию Выборы-2020. Партия «Республика» приостанавливает избирательную кампанию
В&nbsp;правительстве рассказали, на&nbsp;чьи зарплаты ушли донорские деньги В правительстве рассказали, на чьи зарплаты ушли донорские деньги
Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко&nbsp;второй волне COVID-19 Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко второй волне COVID-19
Бизнес
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
17 июля, пятница
08:28
Инициатива Раушан Айткуловой: комментарий пресс-секретаря Сооронбая Жээнбекова Инициатива Раушан Айткуловой: комментарий пресс-секрета...
08:08
В Бишкеке мужчина убил одинокую пенсионерку. Его осудили на 17 лет тюрьмы
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 июля, четверг
23:52
Создателя сатирической группы «Меместан» в соцсетях вызвали на допрос
23:49
Пока мы боимся 5G, Samsung приступает к разработке системы нового поколения 6G
23:11
Не растерялась. У телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
22:34
Конфликт на границе Азербайджана и Армении: комментарий посольства в Бишкеке
22:03
Взломавшие аккаунты Маска и Гейтса хакеры заработали более $100 тысяч