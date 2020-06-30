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Власть

Почти половина депутатов БГК болеет. Сессия началась с двухчасовым опозданием

Спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров объяснил, почему внеочередная сессия началась с двухчасовым опозданием.

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По его словам, 22 депутата заболели. «Нет подтверждения, что у них коронавирус, но они болеют, давайте отнесемся с пониманием», — отметил он.

Всего в Бишкекском городском кенеше 45 депутатов. Для начала работы сессии необходим кворум — 23 человека.

Напомним, на повестке дня три вопроса — о даче согласия на привлечение ссуды из республиканского бюджета (для выплат заработных плат и отпускных учителям), о внесении изменений в бюджет столицы и структуры мэрии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157798/
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