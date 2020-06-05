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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Туристический сезон на Иссык-Куле активизируется после 20 июня

Туристический сезон на Иссык-Куле войдет в активную фазу после 20 июня. Об этом на брифинге сообщил полпред правительства в регионе Акылбек Осмоналиев.

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По его словам, сейчас все пансионаты и дома отдыха проверяют и готовят к сезону.

«То, что турсезон начался 1 июня, говорить не совсем правильно. Поток отдыхающих прогнозируем после 20 июня. Поэтому в целях безопасности туристов все зоны отдыха тщательно готовятся встречать гостей», — сказал он.

Полпред отметил, что сегодня чиновники рассматривают возобновление авиарейсов Ош — Тамчи — Ош с 15 июня.

Напомним, с 1 июня в Кыргызстане официально стартовал туристический сезон: все могут беспрепятственно посещать туробъекты страны, в том числе ездить отдыхать на Иссык-Куль. Республиканский штаб рекомендует добираться до места назначения легковым автотранспортом, поскольку в автобусах и бусах риски подхватить коронавирус намного выше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154987/
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