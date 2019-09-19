В Кыргызстане предлагают штрафовать за преднамеренное банкротство

Депутаты Жогорку Кенеша обсуждают поправки в Закон «О банкротстве». Его дополняют некоторыми нормами.

Согласно им, уполномоченный орган по делам банкротства вправе рассматривать и принимать меры по наложению штрафных санкций в отношении лиц, которые преднамеренно создали или увеличили неплатежеспособность должника, препятствовали администратору в выполнении его обязанностей, а также штрафовать администратора при нарушении им законодательства о банкротстве.

Депутат Экмат Байбакпаев поинтересовался, сколько в Кыргызстане отсутствующих должников, то есть тех, у кого нет ни активов, ни имущества. Выяснилось, что таковых 87 процентов. У остальных 13 процентов есть резерв для покрытия задолженности.

На каждого отсутствующего должника приходится 3 миллиона сомов. Министр экономики Санжар Муканбетов

сего в реестре организаций-банкротов числится 346 компаний, но у 300 нет ни адресов, ни имущества.