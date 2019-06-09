Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в Казахстане

В Казахстане сегодня проходят внеочередные выборы президента. На данный момент проголосовало более 50 процентов избирателей. Выборы будут признаны состоявшимися, независимо от явки населения. Кандидату для победы надо набрать не менее 50 процентов из числа проголосовавших.

Выборы сопровождаются акциями протеста. В Алматы с утра проходит несколько митингов. Собравшиеся призывают бойкотировать выборы. По сообщениям в соцсетях и СМИ, несколько десятков активных участников задержаны и доставлены в отделения полиции с формулировкой «для установления личности».

In a police van after being detained for carrying out my professional activities. Black eye sustained during a rough arrest. I fell on a policeman's knee and was not struck deliberately. My accreditation was taken from me. #Kazelection2019 pic.twitter.com/GV8F9nmEKm — Chris Rickleton (@ChrisRickleton) June 9, 2019

Журналист Eurasianet.org Джоанна Лиллис разместила в Twiter фото и видео задержаний.Как сообщает казахская служба « Азаттык » с митингов увозят также журналистов, несмотря на наличие служебных удостоверений. Известно, что был задержан корреспондент France Press Крис Риклтон. Его уже отпустили. В отделении также находится репортер «Азаттыка» Петр Троценко.Митинги также проходят в столице Казахстана. В Нур-Султане на площади у дворца «Жастар» собрались активисты с голубыми шариками. Они скандировали «Бойкот выборам! Позор!» Как сообщают местные СМИ, полиция задержала несколько десятков митингующих.

Сообщается также о проблемах в работе сотовой связи и сети интернет. Об этом сообщает РИА Новости. «В частности, не работает интернет в ЦИК Казахстана, где проходят брифинги для СМИ о ходе голосования, кроме того, интернет сложно «поймать» на улицах города, даже если выходить в сеть через роуминг», — отмечают журналисты издания.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев добровольно сложил полномочия главы Республики Казахстан. Об этом он заявил в прямом эфире, выступая с обращением. В должность президента вступил спикер сената парламента РК Касым Жомарт Токаев. Он назначил выборы на 9 июня.

На пост главы государства претендуют семь человек: кандидат от власти Касым Жомарт Токаев, Амангельды Таспихов (Федерация профсоюзов), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Толеутай Рахимбеков (партия «Ауыл»), Садыбек Тугел (ОО «Улы Дала Кырандары») и журналист Амиржан Косанов, а также первая в истории Казахстана кандидат-женщина — депутат нижней палаты парламента от партии «Ак жол» Дания Еспаева.