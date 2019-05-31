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Власть
Сюжет: Скандал с «КТ Мобайл» (37)

Зарплата сотовиков. У директора MegaCom самая маленькая — 200 тысяч сомов

Директор MegaCom рассказал о своей зарплате. По его словам, на руки он получает 200 тысяч сомов. Об этом Акылбек Жамангулов сообщил сегодня на заседании депутатской комиссии по скандалу вокруг «КТ Мобайл».

На заседании комиссии депутат Гульшат Асылбаева поинтересовалась у главы правительства, имеет ли оно право вмешиваться в деятельность сотовых операторов «КТ Мобайл» и ЗАО «Альфа Телеком». На что Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что делать этого не может. Нардеп поинтересовалась, нужно ли было MegaCom согласовывать приобретение частот и участие в аукционе «КТ Мобайл». Глава ФУГИ Ренат Тулебердиев отметил, что эти вопросы согласовывались с фондом, потому что он является 100-процентным держателем акций.

«Компания сама вправе принять решение, потому что сделки до 30 процентов от объема активов фирмы можно проводить самостоятельно. Однако концепцию проекта мы поддержали», — подчеркнул он.

Депутату стала интересна и зарплата сотрудников государственных сотовых операторов «КТ Мобайл» и «Альфа Телеком». Глава ФУГИ рассказал, что в начале года обсуждается зарплатный фонд. И средняя зарплата директоров в государственных компаниях составляет около $1 тысячи. В MegaCom зарплата выше, чтобы оттуда работники не уходили в другие сотовые компании.

«Я получаю на руки 200 тысяч сомов. У других сотовиков зарплата в два-три раза выше. Мой заместитель получает 165 тысяч сомов. Очень многих специалистов переманивают зарплатой на $500-1 тысячу выше. А превышать установленный фонд зарплаты я не могу, не позволяет закон. Для сравнения, руководители других сотовых компаний получают $18 тысяч и $28 тысяч», — добавил Акылбек Жамангулов.
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