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Власть

Скандал с «КТ Мобайл». Депутаты против защиты интересов бажа и кудагый

«Мы не можем допустить создания целых коррупционных схем для молодого человека. Это может дойти до выражения недоверия правительству», — заявил сегодня на заседании рабочей группы Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, запустить нового сотового оператора «Салам» именно сейчас решили неслучайно. Это сделали только после того, как сын Иманкадыра Рысалиева Эрназар вернулся с учебы в Германии.

Жанар Акаев считает, что нового сотового оператора решили создать в интересах узкого круга лиц.

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«Компания не должна работать в интересах одной семьи или группы. Мы это уже проходили. Общество возмущенно наблюдает за «бажагейтом» и «кудагыйгейтом». Парламент должен вовремя это остановить. Нужно обратиться в ОБСЕ и прекратить полномочия Иманкадыра Рысалиева в «Открытом правительстве», — предложил Жанар Акаев.

«Почему Иманкадыр Рысалиев проводит заседания в правительстве? Почему он может кого-то запугивать? Это недопустимо. Мы должны поставить точку в этом деле. Нельзя допускать возникновения новых коррупционных схем», — подчеркнул Жанар Акаев.
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