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Власть

Скандал с бланками паспортов и вопрос о «КТ-мобайл» заинтересовали депутатов

В парламенте предлагают создать комиссии по тендерам по паспортам и компании «КТ-мобайл». Об этом сегодня на заседании сказали депутаты Дастан Бекешев и Жанар Акаев.

По словам Дастана Бекешева, в последнее время в СМИ выходит много информации о паспортном тендере.

«Парламент должен отреагировать, в противном случае общественность даст отрицательную характеристику. Необходимо создать парламентскую комиссию, чтобы разобраться в сложившейся ситуации», — отметил он.

Жанар Акаев добавил, что общественность также обсуждает деятельность компании «КТ-мобайл».

«Сообщается, что компания взяла 345 миллионов сомов, руководители получают большую зарплату. Почему в государственной компании должны столько зарабатывать и еще брать 345 миллионов? Надо разобраться. Есть информация, что один из руководителей компании является родственником премьер-министра», — рассказал он.

Спикер ЖК Дастан Джумабеков напомнил, что прежде необходимо решение фракции или профильного комитета.
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