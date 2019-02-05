За сообщения о нарушении Правил дорожного движения предлагают поощрять

Кыргызстанцы пока не смогут получить поощрение за сообщение о нарушении. Поправку инициировал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, по борьбе с коррупцией механизм поощрения граждан, сообщивших о таких фактах, есть. Аналогично нужно поступать и с гражданами, сообщившими о нарушении Правил дорожного движения.

Нардеп Наталья Никитенко отметила, что концепция предложения хорошая, но механизм реализации сложный.

«ГУОБДД МВД должно ответить, за счет каких средств поощрять людей. Но есть и обратная сторона. Люди могут поделить перекрестки и фиксировать нарушения в целях обогащения», — сказала она.

Правительству дано поручение отработать это предложение в рамках проекта «Безопасный город».