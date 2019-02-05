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Власть

Плевки как нарушение. Штрафовать предлагают на основе свидетельских показаний

Штрафовать за плевки будут на основе свидетельских показаний. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

Он согласился с депутатами, что штраф за плевки отнесли не к той категории и установили высокий размер материального наказания.

«Плевание не относится к нарушениям благоустройства. По общественной опасности нарушение относится к другой категории, а именно к статье 53 «Курение в запрещенных местах»,  пояснил Жениш Разаков.

Чиновник добавил, что протокол о нарушении будут составлять на основе свидетельских показаний.

«Если есть свидетельская база, составляется протокол и выставляется штраф. Местный орган власти будет решать вынести предупреждение или выписать штраф»,  сказал Жениш Разаков.

Депутаты предложили убрать норму о предупреждении, иначе это породит коррупцию. Камчыбек Жолдошбаев отметил, что кодексы уже работают и люди боятся нарушать. «Если раньше все праздно плевались на рынке, то теперь боятся, курят в отведенном месте. Милиционеры тоже признают, что порядка стало больше. Предупреждение не нужно, но штраф стоит оставить высоким, чтобы было неповадно»,  добавил он.
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