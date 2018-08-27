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Почему Генпрокуратура превратилась в «черную дыру»

Почему Генпрокуратура превратилась в «черную дыру» и кто не дает возбудить дело в отношении К.Кулматова 

Новые обстоятельства «прихватизации» птицефабрики «БРИД» и куда делись $2,3 миллиона?

Продолжается история захвата птицефабрики «БРИД». Адвокат К.Загибаев с начала 2017 года снова пытается завести дело в отношении экс-главы РКФР К.Кулматова и его заместителя Э.Асрандиева по поводу незаконного отъема птицефабрики у владельцев. Многократные заявления о возбуждении уголовного дела в Генпрокуратуре просто исчезают, и это, по мнению юриста, указывает на тот факт, что в госорганах по-прежнему действуют коррупционные схемы.

Кайрат Загибаев – адвокат;

Александр Штанько, Юрий Тюмкин, Руслан Адаев – кредиторы ОсОО «БРИД».
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