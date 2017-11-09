Очередной скандал в Минздраве

Медицина — сфера, где профессионализм и накопленный годами опыт прямо и эффективно работают во благо здоровья населения. Неудивительно, что истинных профессионалов здесь особенно ценят. Но только не в нашем Министерстве здравоохранения, где принято решение и даже издан единый приказ об увольнении шестерых главврачей ведущих медучреждений.

Отметим между тем, что легко, буквально одним росчерком пера министра Т.Батыралиева попавшие в список уволенных были удостоены и носят звание заслуженного врача республики, отличника народного здравоохранения.

Что стало основным мотивом увольнения, как попавшие в опалу специалисты оценивают ситуацию и каким образом они будут защищать свою профессиональную честь?

В пресс—конференции принимают участие:

Светлана Мамутова,

Джыргал Касымалиева,

Бурул Алмазбекова,

Махмуд Султанмуратов.