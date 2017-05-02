«Агитбригада» продолжает Вахту памяти: о поездке в Минск на митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева и всех павших за Великую Победу

«Агитбригада» отправляется в город-герой Минск на митинг-реквием, чтобы почтить память нашего земляка — Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева и всех павших за Великую Победу

В пресс-конференции принимают участие:

Керим Шатманов — директор ОФ «Агитбригада»,

Элнура Самарбекова — заслуженная артистка КР,

Марат Ибраев — лауреат международных конкурсов.