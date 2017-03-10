Круглый стол 6 марта

«Дурная слава кыргызского паспорта: почему за ним легче всего спрятаться преступникам всех мастей»



Все чаще и чаще Кыргызстан недобро упоминается как центр производства фальшивых паспортов. К сожалению, за нелестным для страны отзывом действительно стоят факты, и самый яркий из них — это 98 кыргызских паспортов, изъятых у граждан КНР в Стамбуле.

Почему паспорт KG пользуется повышенным спросом у террористов, экстремистов, мошенников, лиц, скрывающихся от правосудия? В чем его уязвимость?

В центре внимания экспертов круглого стола самый главный вопрос: что может и обязана сделать страна, чтобы защитить свой паспорт?

В дискуссии принимают участие:

Мирлан Жеенчороев — депутат ЖК КР,

Дастан Догоев — заместитель председателя ГРС КР,

Геннадий Чалков — эксперт высшей категории Госцентра судебной экспертизы,

Бектур Абдраев — эксперт в сфере госуправления,

Кирилл Исмаилов — эксперт в сфере реализации ИТ-проектов .

Модератор круглого стола — Болот Джунусов.