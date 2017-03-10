19:47
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Видео

Круглый стол 6 марта

«Дурная слава кыргызского паспорта: почему за ним легче всего спрятаться преступникам всех мастей»


Все чаще и чаще Кыргызстан недобро упоминается как центр производства фальшивых паспортов. К сожалению, за нелестным для страны отзывом действительно стоят факты, и самый яркий из них — это 98 кыргызских паспортов, изъятых у граждан КНР в Стамбуле.

Почему паспорт KG пользуется повышенным спросом у террористов, экстремистов, мошенников, лиц, скрывающихся от правосудия? В чем его уязвимость?

В центре внимания экспертов круглого стола самый главный вопрос: что может и обязана сделать страна, чтобы защитить свой паспорт?

В дискуссии принимают участие:

Мирлан Жеенчороев — депутат ЖК КР,

Дастан Догоев — заместитель председателя ГРС КР,

Геннадий Чалков — эксперт высшей категории Госцентра судебной экспертизы,

Бектур Абдраев — эксперт в сфере госуправления,

Кирилл Исмаилов — эксперт в сфере реализации ИТ-проектов.

Модератор круглого стола — Болот Джунусов.
Ссылка: https://24.kg/video/46950/
просмотров: 392
Версия для печати
Популярные новости
Cудебно-медицинская экспертиза скоро окажется вне системы здравоохранения. Cудебно-медицинская экспертиза скоро окажется вне системы здравоохранения.
Азиза Абдирасулова о&nbsp;государственной тайне, Азиза Абдирасулова о государственной тайне,
Дело оппозиционеров Дело оппозиционеров
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom