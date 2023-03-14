Акимиат Аламединского района сначала затопил озера, теперь озера топят села... Что будет дальше?

Три знаменитых озера Аламединского района, бывшие частью мощной дренажной системы и излюбленным местом отдыха, превращены сегодня в источник бедствия и экологической драмы.

Регулярно засыпаемая, прибитая мусором, грязью, превращенная в стихийную свалку вода ищет выход. Она топит село Достук, создавая угрозу и для других сел.

Бездействие акимиата Аламединского района (а на деле, по мнению сельчан, его активные действия по засыпке озера и разрушению дренажной системы) имеет свое объяснение. И явно не в пользу страны и экологии.

В пресс-конференции принимают участие:

Виталий Панков, Ирина Балашова — жители села Достук.