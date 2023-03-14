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Акимиат Аламединского района сначала затопил озера, теперь озера топят села

Акимиат Аламединского района сначала затопил озера, теперь озера топят села... Что будет дальше?

Три знаменитых озера Аламединского района, бывшие частью мощной дренажной системы и излюбленным местом отдыха, превращены сегодня в источник бедствия и экологической драмы.

Регулярно засыпаемая, прибитая мусором, грязью, превращенная в стихийную свалку вода ищет выход. Она топит село Достук, создавая угрозу и для других сел.

Бездействие акимиата Аламединского района (а на деле, по мнению сельчан, его активные действия по засыпке озера и разрушению дренажной системы) имеет свое объяснение. И явно не в пользу страны и экологии.

В пресс-конференции принимают участие:

Виталий Панков, Ирина Балашова — жители села Достук.
Ссылка: https://24.kg/video/260741/
просмотров: 2070
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