Акимиат Аламединского района сначала затопил озера, теперь озера топят села... Что будет дальше?
Три знаменитых озера Аламединского района, бывшие частью мощной дренажной системы и излюбленным местом отдыха, превращены сегодня в источник бедствия и экологической драмы.
Регулярно засыпаемая, прибитая мусором, грязью, превращенная в стихийную свалку вода ищет выход. Она топит село Достук, создавая угрозу и для других сел.
Бездействие акимиата Аламединского района (а на деле, по мнению сельчан, его активные действия по засыпке озера и разрушению дренажной системы) имеет свое объяснение. И явно не в пользу страны и экологии.
В пресс-конференции принимают участие:
Виталий Панков, Ирина Балашова — жители села Достук.