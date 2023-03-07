Женский вклад в оптимизацию экономики: что входит в Национальную повестку женского предпринимательства в КР и как она будет реализована

Коалиция по развитию женского предпринимательства и снижению гендерного насилия «Демилгилүү айымдар» разработала Национальную повестку женского предпринимательства в Кыргызстане.

Документ можно смело назвать реальной дорожной картой развития женского предпринимательства и эффективной формой инклюзивной экономики.

Что входит в программу повестки? Каковы сроки ее реализации? Почему особый акцент заслужили регионы? Чем привлекателен их бизнес-потенциал?

Кто оказал поддержку в разработке этого стратегического документа? Когда состоится его обсуждение с кабинетом министров?

В пресс-конференции принимают участие:

Айнура Сагынбаева — председатель координационного совета коалиции «Демилгилүү айымдар»,

Азиза Юлдашева — член координационного совета коалиции «Демилгилүү айымдар»,

Асель Кубанычбекова — региональный координатор программы WAGE, Центр международного частного предпринимательства (CIPE),

Жумагуль Эгамбердиева — член координационного совета.