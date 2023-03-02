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Что будет с горнорудкой: критический взгляд на концепцию развития отрасли

Что будет с горнорудкой через 10 лет: критический взгляд на концепцию развития отрасли, предложенную Минприроды

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР представило общественности официальную версию концепции развития геологии и горнорудной отрасли на 2023-2035 годы.

Эксперты внимательно изучили этот важный для отрасли документ и готовы озвучить свои предложения, дополнения и критические замечания.

В пресс-конференции принимают участие:

Дуйшенбек Камчыбеков — президент правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, д. т. н., академик Инженерной академии,

Апас Бакиров — академик НАН КР, д. г. м. н., член правления АГГ КР,

Маркил Ибраев — заслуженный работник промышленности КР, член правления АГГ.
Ссылка: https://24.kg/video/259829/
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