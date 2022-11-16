Большая разница: курултай на словах и на деле, или Как курултай стал обычной фальсификацией выборов

Жители села Талды-Суу Тюпского района остались разочарованы итогами состоявшегося курултая. Не сбылась их мечта о настоящем курултае.

Вместо достойных избранников кандидатами Общереспубликанского курултая стали «дежурные» чиновники: Айнура Мамбеталиева — экс-глава айыл окмоту, Майрамбек Асанакунов — экс-депутат айыльного кенеша и другие.

Жалобы на имя акима, губернатора, координатора по выборам остались без внимания. Теперь они обращаются к президенту.

В пресс-конференции принимают участие:

Салима Талдыбаева — замторага айыльного кенеша села Талды-Суу,

Канат Тыйтаков — торага айыльного кенеша села Талды-Суу,

Бактыгуль Бектурсунова — депутат айыльного кенеша села Талды-Суу,

Ажар Чынтемирова — депутат айыльного кенеша села Талды-Суу.