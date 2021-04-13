17:54
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Видео

Беспрецедентно: как дело «Акнета» превратилось в правовой фарс?

Беспрецедентно: как дело «Акнета» превратилось в правовой фарс?

Скандальное дело «Акнета», тянущееся уже не первый год, последовательно выпадает из правового поля и трансформируется в правовой фарс.

Как иначе можно расценивать схему, когда 8 апреля текущего года Кубана Ажимудинова отпустили под домашний арест, а 9 апреля снова заключили под стражу? Причем без внятного правового обоснования и с нескрываемой поддержкой со стороны МВД и Генпрокуратуры?

В пресс-конференции принимают участие:

Светлана Аванова, Елена Гайворонская, Абаз Мамбетакунов, Венера Уметова — адвокаты.
Ссылка: https://24.kg/video/189961/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Акнета». Адвокаты прокомментировали захват здания Кубаном Ажимудиновым
Дело «Акнета». Адвокаты Кубана Ажимудинова рассказали о его самочувствии
Дело «Акнета». Учредителя компании вновь водворили в СИЗО
Дело «Акнета». Одну из обвиняемых выписали из психиатрической клиники
Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова оставили под стражей
Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
Дело «Акнета». В Бишкеке прошел митинг против Кубана Ажимудинова
Пятый митинг в Бишкеке. Сотрудники «Акнета» вышли против Кубана Ажимудинова
Дело «Акнета». Активисты требуют освободить Кубана Ажимудинова из-под стражи
Ситуация в АКНЕТ: рейдерский захват под предлогом борьбы с коррупцией
Популярные новости
Адвокаты Миры Джеенбековой о&nbsp;несостоятельности обвинения Адвокаты Миры Джеенбековой о несостоятельности обвинения
Бизнес
Приложение RSK24: банковские услуги в&nbsp;вашем телефоне Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне
ОАО &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; перевозит нефть на&nbsp;собственный завод в&nbsp;Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
Онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»
Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам
13 апреля, вторник
17:53
Убийство Айзады. В МВД признались в бездействии Убийство Айзады. В МВД признались в бездействии
17:36
В Сузакском районе трое парней похитили девушку. Один из них хотел жениться
17:34
В Москве задержали трех кыргызстанцев, объявленных в межгосударственный розыск
17:33
Местные выборы. УИКи по стране завершили подсчет голосов
17:17
В Сокулукском районе угнали машину, в которой лежали 70 тысяч сомов