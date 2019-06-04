КамАЗы преодолели штормовое море

В интернете появилось видео проезда КамАЗов по линии прибоя Охотского моря во время шторма. Об этом сообщило издание «За рулем».

По словам местных жителей, попасть в рыболовецкий стан, расположенный на полуострове Шмидта (северная часть Сахалина), по-другому невозможно. Либо по морю, либо по краю суши, как сделали водители КамАЗов. Полуостров обрамлен Западным и Восточным хребтами, максимальная высота которых достигает 623 метра . Между хребтами раскинулись непроходимые леса и болота.

На видео заметно, как высокая волна проникает в кабину КамАЗа через открытое окно и как водитель открывает дверь, чтобы она вылилась обратно. Пар от попавшей на раскаленный двигатель морской воды покрывает окна, и пассажир быстро протирает их.