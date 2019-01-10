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Когда нет денег на обучение в Гарварде, Стенфорде или другом топовом вузе

Когда в семье нет денег на обучение в Гарварде, Стенфорде, Бостоне или другом топовом вузе мира

Для одаренных учащихся (10-й класс) Кыргызстана выделяется специальный бюджет, чтобы они бесплатно прошли подготовку (1,5 года) и затем получили блестящее образование в Гарварде, Бостоне, Стенфорде либо в любом другом не менее престижном вузе мира.

Что это за проект, каковы его цели, когда официально будет объявлен старт?

В пресс-конференции принимают участие:

Алтынбек Бегалиев — директор LOGOS,
Ольга Яровая — академический директор языковой школы,
Абдасбек кызы Алтынай — менеджер проекта.
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