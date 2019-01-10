Когда нет денег на обучение в Гарварде, Стенфорде или другом топовом вузе

Когда в семье нет денег на обучение в Гарварде, Стенфорде, Бостоне или другом топовом вузе мира
Для одаренных учащихся (10-й класс) Кыргызстана выделяется специальный бюджет, чтобы они бесплатно прошли подготовку (1,5 года) и затем получили блестящее образование в Гарварде, Бостоне, Стенфорде либо в любом другом не менее престижном вузе мира.
Что это за проект, каковы его цели, когда официально будет объявлен старт?
В пресс-конференции принимают участие:
Алтынбек Бегалиев — директор LOGOS,
Ольга Яровая — академический директор языковой школы,
Абдасбек кызы Алтынай — менеджер проекта.