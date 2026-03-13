ИИ от Microsoft будет анализировать рецепты врачей и давать медицинские советы

Корпорация Microsoft представила новый медицинский инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot Health, который сможет анализировать медицинские данные пользователей и предоставлять персонализированные рекомендации, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Copilot Health станет частью приложения Copilot и позволит с согласия пользователя подключать медицинские карты, результаты анализов, данные о приеме лекарств, записи врачей, а также информацию с носимых устройств, включая Apple Watch и Fitbit. На основе этих данных чат-бот сможет давать индивидуальные советы по симптомам и состояниям здоровья. Если пользователь не подключает личные данные, сервис будет предоставлять более общие рекомендации.

В компании заявили, что загруженная информация будет зашифрована и изолирована от остальной части приложения. Для подтверждения личности будет использоваться сервис идентификации Clear, после чего данные через провайдера HealthEx, работающего в рамках федеральной инициативы Tefca, будут передаваться в Copilot Health. Пользователи смогут управлять своими данными и удалять их, а переписка и медицинская информация будут храниться отдельно от общего чата Copilot.

Как отметил глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман, компания рассчитывает, что новый сервис повысит интерес к Copilot и привлечет новых пользователей. В дальнейшем планируется взимать плату за использование функции. Запуск начнется в США поэтапно.

В Microsoft подчеркнули, что инструмент может быть особенно полезен людям с хроническими заболеваниями. Сервис способен интегрироваться с данными более чем 50 тысяч больниц и медицинских организаций в США, включая лабораторные результаты.