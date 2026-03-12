Специальные аккаунты для детей младше 13 лет запускает WhatsApp

WhatsApp запустит специальные аккаунты для детей младше 13 лет с ограниченным функционалом.



Уточняется, что с их помощью дети смогут только обмениваться сообщениями и звонить. После настройки такие профили будет контролировать родитель или опекун, который будет решать, кто может связываться с этим аккаунтом и в какие группы ребенок может вступать, говорится в заявлении компании. Кроме того, родители смогут просматривать запросы на сообщения от неизвестных контактов и управлять настройками конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Австралия стала первой страной, которая ввела запрет на использование соцсетей для детей и подростков из-за опасений за их ментальное здоровье. Поводом для беспокойства также стали случаи взломов в мессенджерах, когда пользователей убеждали раскрывать коды подтверждения безопасности и PIN-коды, что давало злоумышленникам доступ к личным аккаунтам и групповым чатам.