Техноблог

Новая фишка. В WhatsApp появилась умная очистка чатов с детальным выбором

Пользователи бета-версии WhatsApp для iOS получили расширенный инструмент для управления памятью в чатах. Обновленная функция позволяет точечно выбирать типы данных для удаления и сразу видеть, сколько места каждый из них занимает. Об этом сообщает WABetaInfo.

Вместо простого подтверждения очистки приложение теперь предлагает детальный интерфейс. На первом этапе доступны быстрые опции — удалить все сообщения или все, кроме избранных. При выборе очистки медиафайлов открывается второй экран, где можно отдельно отметить документы, фотографии, видео, аудиозаписи, стикеры и голосовые сообщения. Рядом с каждой категорией отображается занимаемый ею объем памяти, а внизу показан суммарный размер данных, которые будут стерты.

Разработчики уделили особое внимание защите от случайной потери информации. Интерфейс четко объясняет, какие материалы будут затронуты, и отдельно уточняет статус сообщений, отмеченных «звездочкой». Функция доступна как из информации о конкретном диалоге, так и из общего списка чатов.

Пока нововведение распространяется среди участников бета-тестирования версии 25.37.10.72. О сроках выхода функции в стабильном обновлении не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/356715/
31 декабря, среда
