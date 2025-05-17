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Техноблог

SpaceX предложила заменить GPS спутниками Starlink для глобальной навигации

SpaceX предложила заменить GPS спутниками Starlink для глобальной навигации. Компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с предложением рассмотреть возможность использования своей обширной спутниковой группировки Starlink для предоставления критически важных услуг позиционирования, навигации и синхронизации времени (PNT). Об этом сообщает издание PCMag.

SpaceX сообщила, что уже активно работает над интеграцией функционала PNT в свою глобальную сеть низкоорбитальных спутников, изначально предназначенную для широкополосного доступа в интернет и мобильной связи. Запуск мобильного сервиса Starlink с прямой связью со смартфонами, разрабатываемый совместно с оператором T-Mobile, запланирован на июль 2025 года и также будет использовать эту инфраструктуру.

SpaceX подчеркнула, что возможности ее спутниковой сети могут «эффективно дополнить» существующую систему GPS, которая традиционно управляется Министерством обороны США. Компания назвала это «особенно привлекательной возможностью» для «быстрого развертывания спутниковых группировок нового поколения», способных одновременно обеспечивать услуги PNT, низкую задержку передачи данных и повсеместную мобильную связь.

Предложение прозвучало на фоне растущей актуальности поиска альтернативных решений PNT. Это связано как с потенциальной уязвимостью единой системы GPS, так и с необходимостью сохранения и усиления технологического лидерства Соединенных Штатов в этой стратегически важной области.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/329429/
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