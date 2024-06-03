В WhatsApp новая функция: фото звонящего будет отображаться на весь экран

В WhatsApp появилась новая функция — фото профиля звонящего будет отображаться на весь экран. В новой бета-версии для Android при входящем звонке фото абонента разворачивается на весь экран, сообщает издание WABetaInfo.

Появились и другие новые функции, относящиеся к звонкам. Например, иконки верхней части позволяют свернуть окно вызова или добавить участников из списка контактов к текущему голосовому чату.

К нижней панели присоединился пункт дополнительных параметров. Найденные изменения касаются Android-версии WhatsApp и пока не ясно, дойдет ли редизайн до пользователей iOS.

Пока нововведения могут оценить только бета-тестеры. Для этого нужно скачать из Google Play клиент с номером сборки 2.24.12.14. Ожидается, что в ближайшие дни апдейт представят и остальным юзерам.