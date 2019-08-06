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Техноблог

Google начнет создавать смартфоны и планшеты из переработанного мусора

Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора. Об этом сообщает компания. 

Как указывается, поставки по морю она начнет сокращать, а компенсировать выбросы вредных веществ в атмосферу намерена высадкой новых деревьев.

Реализовать планы по использованию при производстве своей техники переработанных материалов Google намерена к 2022 году.

По всей видимости, компания собирается использовать при изготовлении гаджетов не стандартные материалы, а переработанные из пластиковых бутылок. Изменения коснутся всех продуктов под брендом Google: смарт-колонок, смартфонов Pixel, ноутбуков.

Поставлять их компания уже в следующем году будет с нулевым уровнем выброса углерода. Сообщается, что Google уже удалось сократить на 40 процентов выбросы, перейдя на поставки при помощи грузовых судов вместо самолетов.

Бороться за экологию — тренд последнего времени. Теперь и Google заявила, что к 2020 году все ее продукты, включая планшеты и смартфоны, не будут причинять вред природе при поставках. К 2021-му компания намеревается включить в состав гаджетов материалы из переработанного мусора.

Первые шаги к экологичности Google сделает уже к концу текущего года, с запуском «пока еще не анонсированного» продукта. Вероятно, это будут новые смарт-колонки.
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