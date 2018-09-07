ВИК-2018. Лучники из 23 стран выяснили, кто самый меткий

Лучники из 23 стран сразились на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

За победу в стрельбе из традиционного лука боролись 153 спортсмена. Состязания проводились по правилам нескольких стран. К примеру, в стрельбе по правилам Южной Кореи расстояние до мишеней составляло 145 метров, а в стрельбе по правилам Кыргызстана – 35-40 метров.

В стрельбе по правилам Турции среди мужчин победил Олег Цыбикжапов, среди женщин – Татьяна Павлова (оба из России). В стрельбе по корейским правилам лучшими стали Лазло Кошка (Венгрия) и Стефани Берендт (Германия). В стрельбе по правилам нашей страны отличились Петер Налочли (Венгрия) и Асель Садырова (КР). В стрельбе верхом на лошади первенствовали Балаш Вермес (Венгрия) и Лансет Генел (Турция).

Кроме того, прошли состязания по стрельбе на дальность по правилам Венгрии. Чемпионами стали Ибрахим Балабан (Турция) и Анна Мария Монусне Русзин (Венгрия).

У кыргызстанцев пять медалей: золотая, три серебряные и бронзовая.

Об одном из идеологов развития стрельбы из традиционного лука в КР можно прочитать здесь.