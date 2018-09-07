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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

ВИК-2018. Лучники из 23 стран выяснили, кто самый меткий

Фото ГАМФКиС. Турнир по стрельбе из традиционного лука на III Всемирных играх кочевников

Лучники из 23 стран сразились на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

За победу в стрельбе из традиционного лука боролись 153 спортсмена. Состязания проводились по правилам нескольких стран. К примеру, в стрельбе по правилам Южной Кореи расстояние до мишеней составляло 145 метров, а в стрельбе по правилам Кыргызстана – 35-40 метров.

В стрельбе по правилам Турции среди мужчин победил Олег Цыбикжапов, среди женщин – Татьяна Павлова (оба из России). В стрельбе по корейским правилам лучшими стали Лазло Кошка (Венгрия) и Стефани Берендт (Германия). В стрельбе по правилам нашей страны отличились Петер Налочли (Венгрия) и Асель Садырова (КР). В стрельбе верхом на лошади первенствовали Балаш Вермес (Венгрия) и Лансет Генел (Турция).

Кроме того, прошли состязания по стрельбе на дальность по правилам Венгрии. Чемпионами стали Ибрахим Балабан (Турция) и Анна Мария Монусне Русзин (Венгрия).

У кыргызстанцев пять медалей: золотая, три серебряные и бронзовая.

Об одном из идеологов развития стрельбы из традиционного лука в КР можно прочитать здесь.
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